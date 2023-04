Mãe e filho de 2 anos são atropelados por motociclista

O prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz decretou situação de emergência, nesta terça-feira, 04, após as cheias do Rio Acre e Purus atingirem vários locais no município.

Nas últimas 24h, o volume dos mananciais na região subiram 12 centímetros, passando de 19,04m para 19,16m, se aproximando da cota de transbordamento total, que é de 20m.

Até o momento, pelo menos 500 famílias já foram atingidas pela enchente. Na tarde da segunda-feira, 03, o gestor visitou áreas alagadas e destacou que trabalha em conjunto com os órgãos municipais para amenizar a situação.

“Todas as medidas necessárias para ajudar os moradores estão sendo tomadas. Os profissionais da Secretaria de Defesa Civil estão trabalhando com empenho e dedicação para auxiliar as pessoas que estão sendo atingidas por essa enchente”, pontuou Cruz.

A prefeitura afirmou que já existem famílias nos abrigos montados pela administração, assim como outras que foram para casas de parentes e amigos. Também está sendo prestado atendimento médico e serão entregue mais de 800 cestas básicas.