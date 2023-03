No DNIT, senador Alan Rick volta a pedir recuperação da BR-364

Preocupado com a situação das rodovias federais, o senador Alan Rick (União/AC), parlamentares da Bancada Federal, prefeitos e vereadores do Juruá, se reuniram nesta quinta-feira, 30, com o diretor-geral do DNIT, Fabrício Galvão. No encontro, o principal assunto tratado foi a necessidade de medidas emergenciais para recuperação das estradas no Acre, principalmente, da BR-364.

Com as chuvas, as erosões comprometem ainda mais o tráfego na rodovia que interliga os municípios e o estado ao restante do país. No dia 19, o Acre chegou a ficar isolado, via terrestre, após desbarrancamento nas laterais e buracos se abrirem no Km 1033, em Extrema/RO. A interdição durou três dias e após novas chuvas um outro trecho, o do KM 102, se rompeu e os acreanos seguem tendo que usar acesso alternativo pela AC-40 para seguirem viagem para Porto Velho -RO. A viagem de Rio Branco a Cruzeiro do Sul também não tem sido fácil. Acreanos levam pelo menos 16h no trajeto com muitos buracos e erosões.

“O DNIT nos ouviu e se comprometeu a realizar uma nova licitação na próxima semana e avaliam, inclusive, decretar situação de emergência, o que vai agilizar as licitações e contratações das empresas para que as obras sejam feitas o mais rápido possível,” disse Alan Rick.

O senador acrescentou: “Tratamos também da ponte de Rodrigues Alves. O diretor nos informou que os técnicos estão trabalhando para concluir o anteprojeto da obra para dar início ao processo licitatório e contratar uma empresa para iniciar os trabalhos, esse ano, uma vez que R$ 41 milhões já estão garantidos no Orçamento da União, fruto da articulação da Bancada Federal”.

Também participaram da reunião, os senadores Márcio Bittar (União Brasil) e Sérgio Petecão (PSD); os deputados federais Socorro Neri (PP), Roberto Duarte (Republicanos) e Zezinho Barbary (PP); os prefeitos Zequinha Lima (PP), de Cruzeiro do Sul e Jailson Amorim (PROS), de Rodrigues Alves, e os vereadores Tiago Matos (PROS), presidente da Câmara de Rodrigues Alves, Luciene Mesquita (MDB) e Paula Paixão (MDB) também de Rodrigues Alves e o coordenador da Associação de Municípios do Acre (AMAC), Marcus Lucena.

“Estamos todos unidos trabalhando para garantir essas obras fundamentais para a região do Juruá e para o povo do Acre”, finalizou o senador Alan Rick.