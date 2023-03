Fortes chuvas causam estragos em casas de Marechal Thaumaturgo

O gestor de Mâncio Lima, Isaac Lima, está em Brasília onde participa da 24ª Marcha de Prefeitos, que prossegue até a próxima quinta-feira 30. A Marcha é organizada pela Confederação Nacional de Municípios – CNM e entre as várias pautas estão a Reforma Tributária e a destinação adequada dos resíduos sólidos.

No Ministro do Desenvolvimento Regional, com o titular, Valdez Goes, assinou simbolicamente o Termo de Compromisso do Consórcio dos municípios, para viabilidade da execução do projeto de Tratamento dos Resíduos Sólidos.

Isaac também esteve reunido, juntamente com os demais prefeitos do Acre, com a bancada federal do Acre e com a coordenação do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa para tratar de convênios e investimentos para o Município. “Em todas as agendas, o objetivo é assegurar recursos e ações que resultem em benefícios para a população e desenvolvimento para Mâncio Lima”, citou.

