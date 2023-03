Chuva forte alaga casas e derruba muro em Cruzeiro do Sul

Por meio do Programa Minha Terra de Papel Passado, a meta do Governo do Estado, por meio do Instituto de Terras- Iteracre e prefeitura de Mâncio Lima, para este ano, é regularizar cerca de dois mil imóveis no município. 234 Títulos Definitivos do Bairro José Martins serão entregues aos moradores até o final do mês de abril e outros 360 incluindo outras localidades, estão em andamento.

A regularização fundiária de Mâncio Lima foi tema da reunião desta quarta-feira, 22, entre o prefeito Isaac Lima e a presidente Gabriela Câmara, diretora presidente do Iteracre, para alinhar o trato da regularização fundiária das áreas urbana e rural do município.

“Vamos disponibilizar nossa equipe pra trabalhar junto com os técnicos do Iteracre para titularizar 100% da zona urbana. Fiquei feliz com a notícia de que a zona rural está na área prioritária e, o Bairro Guarani, que ainda faz parte do perímetro rural, será um dos primeiros a ser contemplado”, ressaltou o prefeito.

A diretora do presidente Iteracre, Gabriela Câmara,

afirmou que em todos os municípios está identificando as áreas ainda não contempladas com a titulação, para garantir o documento, que proporciona segurança jurídica para os proprietário de imóveis, possibilitando financiamentos e investimentos em melhorias.

“A regularização é uma determinação do governador Gladson Cameli e, ele tem depositado esta confiança no Instituto. Vamos entregar títulos definitivos às famílias a custo zero em todo o Estado”, afirmou ela.