Passagens aéreas para Fortaleza por R$ 251 (ida e volta) na Semana do Consumidor

Litoral de Fortaleza, cidade com oferta de voos baratos. (Foto: CanvaPro)

A Semana do Consumidor é o melhor momento para quem está no Norte do Brasil e busca passagens aéreas promocionais. Neste post a nossa equipe selecionou as melhores ofertas saindo do Acre para viagem ainda neste ano e de Rondônia para embarque em 2024. Por exemplo, quem for viajar em maio deste ano encontra voos de ida e volta de Rio Branco para Cruzeiro do Sul pelo valor de R$ R$ 647, valor com taxas inclusas. (Veja detalhes abaixo).

Quem está em Cruzeiro do Sul também poderá viajar em maio deste ano em voo direto da Gol pagando R$ 647. Acesse aqui essa promoção. Outro destaque é da capital acreana para Manaus por R$ 642. Essa promoção é para viagem em junho deste ano em voo direto operado pela Gol.

Na promoção da LATAM há opções de compra dos bilhetes aéreos do Rio Branco para Brasília pelo valor de R$ 900. Essa promoção é para viagem em maio e voo de ida e retorno ao Acre é sem escalas. As ofertas incluem as taxas de embarques.

Garanta aqui passagens de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 647 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Manaus por R$ 642 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Brasília por R$ 900 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo por R$ 1.578,00 (ida e volta)

Voos para Fortaleza por R$ 251 (ida e volta) saindo de Porto Velho

Quem está no Acre e prefere embarcar em Porto Velho para garantir voos mais baratos a dica é optar pelos voos flexíveis para viagem em 2024. Os destaques são as passagens aéreas da capital de Rondônia para Fortaleza por R$ 251. Por esse mesmo valor a nossa equipe encontrou passagens aéreas de Porto Velho para o Recife e São Luís. Todas as ofertas são para viagens em março de 2024.

Para viagem em setembro do ano que vem os destaques são as passagens aéreas de Porto Velho para a cidade do Rio de Janeiro por R$ 212. Vale destacar ainda as ofertas para embarque na capital de Rondônia em abril de 2024. Voos para Maceió e São Paulo por R$ 243. Todos esses valores são de ida e volta e incluem as taxas de embarques.

Voos de Ida e Volta com taxas

setembro-2024

Porto Velho para Rio de Janeiro – R$ 212

marco-2024

Porto Velho para Manaus – R$ 242

abril-2024

Porto Velho para Maceió – R$ 243

abril-2024

Porto Velho para São Paulo – R$ 243

marco-2024

Porto Velho para Fortaleza – R$ 251

marco-2024

Porto Velho para Recife – R$ 251

marco-2024

Porto Velho para São Luís – R$ 251

*Promoção por tempo limitado e sujeita a variação de preços conforme disponibilidade de assentos promocionais

Atenção: O site ac24horas não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção.

Regras dos voos

As ofertas de passagens aéreas para viagem em 2024 são da 123milhas em voos flexíveis. As datas escolhidas serão preferencialmente mantidas, mas há casos de o bilhete ser marcado também um dia antes ou depois. Mas a dica antes de comprar as passagens é ler todas as regras desta promoção.

Os valores poderão ser parcelados em 12 vezes pelos principais cartões de crédito. Se o pagamento for por boleto, o pagamento deverá ser realizado ate 24 horas depois da compra.