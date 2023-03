Homem é ferido com facada no pescoço em bebedeira e morre na porta da casa de sua mãe

Dois assaltantes ainda não identificados foram feridos a tiros e mais dois foram presos na noite deste sábado, 11, após roubar um motoboy no bairro Aviário em Rio Branco. As prisões ocorreram na rua Adolfo Barbosa Leite, no bairro Quinze, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os quatro criminosos, entre eles uma mulher, estavam em um veículo modelo celta, de cor vermelha, placa NAD6490, quando em posse de armas de fogo abordaram um motoboy que presta serviços para uma lanchonete no bairro Aviário. Os bandidos subtraíram o celular, a carteira e a chave da moto do trabalhador em seguida, fugiram do local.

Várias guarnições da Polícia Militar foram acionadas via Copom, os policiais colheram as características do veículo e começaram a fazer patrulhamento em busca de prender os assaltantes. Na região do segundo distrito, os criminosos foram encontrados. Foi feito o acompanhamento policial e quando os bandidos chegaram na rua Adolfo Barbosa Leite, no bairro Quinze, dois dos criminosos apontaram a arma de fogo para a guarnição da ROTAM e foram feridos a tiros. Um deles foi atingido com dois projéteis, na região do braço e costas, o outro assaltante foi ferido com tiros na perna e braço.

Duas ambulâncias do suporte avançado do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os Paramédicos os primeiros atendimentos e encaminharam os dois assaltantes em estado de saúde gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Os outros criminosos, um homem e uma mulher foram presos e levados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

A Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo usada para cometer roubo e um simulacro (arma de brinquedo).

O caso será investigado pela Polícia Civil.