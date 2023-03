Mototaxista que foi ferido com um tiro em assalto feito por transexual morre no PS

O mototaxista Sebastião Gonzaga de Lima, de 64 anos, que foi ferido com um tiro ao fazer uma corrida com uma suposta “cliente” na manhã do dia 28 de fevereiro na rua Baguari, no Loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito, não resistiu aos ferimentos e após nove dias internado na Unidade de Pronto Atendimento (UTI) não resistiu e morreu na madrugada desta sexta-feira, 10, no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Entenda o caso

Sebastião pegou uma corrida no centro de Rio Branco para levar uma mulher até ao loteamento Praia do Amapá, mas ao chegar nas proximidades de um campo de futebol, a “cliente” tentou mudar a rota de seu destino pedindo que o mototaxista entrasse em um beco, que o levaria rapidamente até a sua casa.

O trabalhador desconfiou da atitude da mulher e negou por diversas vezes de entrar no beco e disse que iria deixá-la nas proximidades da terceira ponte na Via Verde. Quando Sebastião estava chegando aonde disse que deixaria a “passageira”, ainda na rua Baguari, o trabalhador parou a moto e a criminosa puxou uma arma de fogo e efetuou um tiro a queima roupa que atingiu Sebastião na lateral do abdômen, que caiu da moto no asfalto. Após ferir o mototaxista a assaltante subiu na moto e fugiu do local.

A acusada de matar do crime, a transexual por tornozeleira eletrônica Kely Gomes de Almeida, de 25 anos, foi presa no mesmo dia após ferir Sebastião e já se encontra no sistema prisional de Rio Branco.

Kely responderá pelo crime de latrocínio.