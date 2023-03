Palácio nomeia cerca de 80 novos comissionados nesta quinta

O deputado federal Zezinho Barbary (PP-AC) participou na tarde desta terça-feira 07, em Brasília, da primeira reunião da bancada acreana com o governador Gladson Cameli e parte de seu secretariado. A reunião ocorreu em uma das salas de comissão do Senado Federal como forma de alinhar as principais necessidades do Estado para uma melhor aplicação dos recursos oriundos do Governo Federal, por meio da bancada federal.

“É importante o diálogo dos parlamentares com o governador, para viabilizar a destinação de recursos para a saúde, a educação, a infraestrutura, a segurança pública e outras áreas importantes” – disse Zezinho.

Zezinho Barbary disse na ocasião que o governador Gladson Cameli poderá contar com o seu irrestrito apoio no que se refere a viabilização de recursos e às demandas do governo de interesse da população do Acre, notadamente pela luta incessante pela recuperação da BR 364, a construção da ponte de Rodrigues Alves e demais demandas em favor do Vale do Juruá e demais municípios acreanos.

“Esse foi um momento importante para que nós apresentássemos soluções para todas as áreas, principalmente para a BR 364. Esse é um problema coletivo e a população do Acre está sofrendo com a má situação da rodovia. Com certeza essa união da bancada federal com o Governo do Acre irá apresentar bons resultados, e com o apoio do Governo Federal teremos a possibilidade de iniciar em breve os trabalhos de recuperação da BR 364” – enfatizou.

Zezinho Barbary, disse que é importante que se faça, na locação de novos recursos, uma fiscalização da obra, para que dessa vez, se evite desperdício de recursos públicos, como já foi comprovado no passado.” Antes foram milhões e bilhões gastos e não se tem uma estada de qualidade. Nós temos um trecho que deve ser exemplo. Quando se faz com qualidade a rodovia tem durabilidade, é o caso, por exemplo, do trecho Liberdade/Rodrigues Alves” – complementou”.