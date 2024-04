Bebê Rena: conheça Martha, stalker que inspirou série da Netflix

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A série Bebê Rena conquistou os espectadores da Netflix e estourou em audiência no streaming, elencando o TOP10 da plataforma desde o seu lançamento. A história da trama gira em torno da vida real, inspirada em uma situação com Richard Gadd, protagonista da produção.

Bebê Rena acompanha Donny Dunn (Gadd), um garçom que tenta a vida como humorista em Londres, na Inglaterra. Um dia, ele conhece Martha (Jessica Gunning), uma mulher mais velha e aparentemente inofensiva, que acaba se tornado uma stalker assustadora.

[Aviso: a partir do próximo parágrafo, o texto contém spoilers!]

Como dito, a história de Bebê Rena é inspirado na vida de Gadd, apesar de elementos reais não terem sidos expostos na produção. O nome verdadeiro de Martha, por exemplo, a mulher por trás da stalker, não foi divulgado.

Martha enviou cerca de 41.071 e-mails para Gadd, 350 horas de mensagens de voz, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook e 106 páginas de carta. Ao The Times, o comediante contou: “No início, todos no pub acharam engraçado eu ter uma admiradora”.

“Aí ela começou a invadir minha vida, me seguindo, aparecendo nos meus shows, esperando do lado de fora da minha casa, enviando milhares de mensagens de voz e e-mails. […] Mas a perseguição é uma doença mental. Eu realmente queria mostrar as camadas da perseguição como eu nunca tinha visto na televisão antes”, completou.

Nem tão real assim…

Apesar da série ser baseada em sua vida real, Gadd deixou claro que cuidou para não expor certos personagens. Além de não expor o verdadeiro nome de Martha, o comediante também fez modificações para conquistar o público.

“Por razões artísticas, muita perseguição às vezes é bastante chata, como se fosse uma ação repetitiva, do tipo: ‘Ai, meu Deus, uma mensagem dessa pessoa de novo’. Na televisão, especialmente em um thriller, você precisa mover certas linhas do tempo, precisa mover certos pontos para o final dos episódios terem um resultado um pouco melhor”, contou.

Final de Bebê Rena

No final da série, Martha é presa por perseguição e assédio, além de ter sido condenada a nove anos de prisão após assumir a culpa. Na vida real, as coisas não foram bem assim — até onde se sabe.

Gadd contou ao The Independent: “Não consigo enfatizar o suficiente o quanto ela é uma vítima em tudo isso. Perseguição e assédio são uma forma de doença mental. Teria sido errado colocá-la como um monstro, porque ela não está e o sistema falhou com ela.”