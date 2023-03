Grupo de Mulheres da Indústria planeja ações para 2023

O deputado André Vale (Podemos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 7, para enaltecer o ato do governo Lula em destinar R$ 600 milhões para manutenção e recuperação da BR-364, mas ressaltou que as autoridades precisam olhar também para os ramais da capital e interior do Acre.

“Hoje pela manhã fiz uma visita ao Deracre, ao presidente Petrônio, e fui muito bem recebido. Fui questionar dele sobre os ramais. Nós estamos já na força do inverno e das chuvas, mas a partir do mês que vem começa o verão. E a preocupação pertinente dos moradores da zona rural, dos ribeirinhos em relação aos ramais. Eu fiz uma visita na Transacreana durante o final de semana, no km 14 e está praticamente isolado. As pessoas ali para atravessar o Riozinho do Rola é preciso atravessar com uma balsa que o Deracre disponibilizou, até então tudo bem, mas eu fui até a frente, fui no 75, no Ramal do Jarinaua. Onde dá acesso ao Seringal Recife, ao Projeto de assentamento Novo Oriente e tem várias famílias morando naquele local. A preocupação maior deles é a questão dos ramais. O alimento que chega nas mesas dos Acreanos eles veem do pequeno produtor rural e a preocupação maior deles é o ramal”, disse o parlamentar.

Presidente da Comissão de Obras Públicas, Vale destacou que seu mandato estará lutando para garantir recursos para acessibilidade e fazer melhoramento nos ramais. “Hoje a gente como presidente da comissão de obras a gente vai estar lutando, brigando para que a gente possa pelo menos trazer recursos para dar acessibilidade e fazer o melhoramento dos ramais para atender essas famílias que ficam em isoladas na época do inverno. As pessoas estão preocupadas se o governo do Estado vai realmente fazer alguma coisa por eles, porque o isolamento é muito prejudicial para essas pessoas que vivem lá no centro longe há 30/40 km de ramal”, defendeu.