Com exportação em alta, colheita do milho segue pelo mês de março

Durante uma assembleia geral realizada na manhã de hoje, 27, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac), acataram a proposta do governo do Estado de 14.95%, com a diferença do nível médio para o nível superior de 5.42% aos professores e 7% da referência.

De acordo com a categoria, o reajuste de 14.95% também se estende aos funcionários de escola. Esses percentuais são referentes ao piso nacional do magistério.

No entanto, Nascimento disse que o governo deve criar condições para o retorno de 10% da tabela de referência – sendo que a ideia é que os 3% possam ser feitos de forma escalonada.

A sindicalista adiantou que os aposentados também receberão este mesmo percentual. Com a proposta aceita pela categoria, o projeto deve ser apreciado na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). Caso aprovado, o pagamento será retroativo a janeiro.