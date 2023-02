Festa no Arena da Floresta e desfile de blocos no centro marcam última noite do carnaval

A quarta noite do Carnaval da Família, realizado no estacionamento do Arena da Floresta nesta segunda-feira, 20, reuniu centenas de idosos no baile da terceira idade – organizado pelo governo em parceria com a prefeitura da capital.

Em meio a festa carnavalesca, várias associações ligadas aos idosos se fizeram presentes em um ginásio localizado na Avenida Amadeo Barbosa. No local, fizeram a alegria dos foliões, as bandas Sentadinho e Raízes da Terra com músicas clássicas do carnaval.

A senhora Francisca Aguiar, 73 anos, disse que o baile está sendo um sucesso e serve como terapia para os idosos. “Vou ficar a noite toda. O evento está ótimo”, mencionou.

Raimunda Antunes Dias, revelou que a organização disponibilizou ônibus para que os idosos estivessem presentes no baile. “São 142 idosos que estão aqui fazendo a festa após um duro período de pandemia da Covid-19”, declarou.