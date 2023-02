Jovem de 18 anos é executado a tiros área de mata do Segundo Distrito de Rio Branco

Devido à entrada massiva de cidadãos peruanos no lado brasileiro através de Assis Brasil, município que faz fronteira com o Peru e Bolívia, uma reunião entre diversos órgãos do governo do Acre decidiu que os proprietários do posto de combustível deverão fornecer uma bomba preferencial somente para atender brasileiros. Isso porque filas gigantescas estavam se formando e atrapalhando o consumo do produto por parte dos brasileiros.

A situação ocorre desde que o Peru decretou estado de emergência em várias regiões após atos contra o governo. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) se reuniu com a prefeitura de Assis Brasil e também decidiu que a cidade deve manter uma reserva de combustível para atender os serviços essenciais do município.

O acordo foi firmado com os empresários do setor de combustíveis, a fim de planejar esforços que minimizem os problemas causados pela entrada de peruanos em Assis Brasil nessa ocasião.

Também houve a fiscalização de vendas irregulares e a permanência de equipes do Gefron e da PRF no município para prestar apoio à polícia local para a restauração da ordem.

“Com as ações que foram adotadas pela Secretaria de Segurança Pública junto aos órgãos competentes e as equipes da Polícia Militar, Gefron e PRF, até o momento não houve maiores problemas no local. Os peruanos são colaborativos e estão acatando as orientações das autoridades”, ressaltou o secretário adjunto, coronel Evandro Bezerra.

Com informações Agência de Notícias do Acre