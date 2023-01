Ano judiciário da Justiça do Trabalho do Acre e Rondônia começou nesta terça (31)

O ano judiciário na Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre foi aberto oficialmente nesta terça-feira (31) com a primeira sessão do Tribunal Pleno em 2023. A sessão que marca o reinício das atividades, ocorre de forma presencial no auditório do edifício sede do TRT-14, em Porto Velho.

As atividades estavam suspensas com o recesso forense do Judiciário no período de 20 de dezembro do ano passado a 6 de janeiro de 2023.