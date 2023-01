Vendedor, cozinheiro e garçom: Sine do Acre oferta 20 vagas de emprego

O juiz de Direito Edinaldo Muniz, titular da Vara de Registros Públicos, Órfãos e Sucessões e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Rio Branco, assinou nesta quinta-feira, 5, o Termo de Reinauguração da Unidade de Registro Civil do Hospital Santa Juliana.

Na solenidade, além do magistrado, estiveram presentes representantes do 3º Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais, que administrarão a unidade, e os representantes do hospital.

Para o magistrado titular da unidade judiciária, Edinaldo Muniz o serviço é de grande importância para o exercício da cidadania. “O bebê quando nasce, o primeiro ato da vida civil dessa pessoinha que está chegando ao mundo é o registro civil. Então uma criança que sai (do hospital) sem a certidão, ela ainda não existe para o Estado. Muitas vezes, os pais moram na zona rural e para voltar para fazer o registro é muito difícil. Com a oferta desse serviço dentro da unidade hospitalar, o documento sai na hora e isso fica solucionado”, finaliza.

As unidades interligadas funcionam com base no Provimento n. 13/2010, da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a emissão de certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que realizam partos.

O funcionamento dessas unidades tem como base o Decreto Federal 6.289/2007, chamado Compromisso Nacional pela Erradicação de Sub-registro Civil de Nascimento, cujo entendimento que as crianças sejam registradas exatamente no local onde elas nascem, evitando assim que se perca a oportunidade que é a melhor de todas, ou seja, a criança nascida já é registrada e o tem CPF emitido.

Em Rio Branco, há duas unidades interligadas, uma funciona no Hospital Santa Juliana e outra na Maternidade Bárbara Heliodora.