Sena Madureira e Centro Universitário Uninorte reafirmam parceria que beneficia população

A Prefeitura de Sena Madureira e o Centro Universitário Uninorte reafirmaram a parceria para que alunos do 12⁰ período do curso de medicina continuem estagiando nas Unidades Básicas de Saúde do município, sob a supervisão de médicos formados e registrados no Conselho Regional de Medicina do Acre, (CRM-AC). Com isso, a população do terceiro município mais populoso do Acre continuará recebendo serviços e assistência médica de qualidade.

A parceria foi renovada na manhã desta quarta-feira (04), durante uma reunião que contou com a presença do Prefeito Mazinho Serafim, do vereador Alípio Gomes, do Presidente do Conselho da Uninorte, Ricardo Leite, da coordenadora da atenção básica, Dayane Aguiar (representando a secretária Nildete Lira), e dos médicos José Hassem, Bruna Pantoja, Brenno Moura, e Luís Alberto.

“Foi uma reunião bastante proveitosa, onde reafirmamos essa parceria que tem gerado muitos benefícios aos moradores. Agradeço ao Prefeito Mazinho pela ótima receptividade, e pela disposição em trabalhar de forma conjunta com a nossa instituição. Vamos continuar trabalhando para garantir saúde de qualidade a população através dessa parceria que vem dando certo”, disse Ricardo Leite.

O Prefeito Mazinho Serafim também falou sobre a agenda. “Como sempre tenho dito, a nossa gestão é parceira de tudo aquilo que venha trazer benefício a nossa população, e essa parceria com a Uninorte tem dado muito certo. Estamos de portas abertas para dar oportunidade aos novos médicos, e assim aumentar o alcance dos serviços de saúde em nosso município”, afirmou.