‘Está em casa descansando e sendo medicado’, diz equipe de Luan Santana após cantor sofrer mal súbito

Na noite de sábado, 1º, Luan Santana, 33, teve um mal súbito ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O cantor, que iria subir no palco da Divinaexpo, precisou ser socorrido às pressas e foi encaminhado, de helicóptero, para o Hospital Albert Einstein em São Paulo. As informações são do G1.

A notícia foi confirmada pela assessoria de Comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, organizadora do evento, neste domingo, 2. Segundo a empresa, Luan Santada havia acabado de chegar ao aeroporto da cidade, “necessitando imediatamente de transporte aéreo para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde segue internado, sob cuidados médicos”.

O sindicato ainda pontuou que a produção do sertanejo já estava no local do show, apenas aguardando a chegada de Luan. “A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo, inclusive toda a equipe do cantor já estava presente nas dependências da Divinaexpo”, escreveram no comunicado oficial.

‘Está em casa descansando e sendo medicado’

Com exclusividade, a equipe de Luan Santana deu mais informações sobre o estado de saúde do cantor. Leia abaixo!

“No dia 28 de maio, o cantor Luan Santana não estava bem, teve uma mal-estar e foi no Hospital Israelita Albert Einstein de Alphaville, em São Paulo. O médico que lhe atendeu pediu repouso absoluto 4 dias e ele não seguiu a recomendação médica e foi fazer shows. Ontem, sábado, 1, ele pegou seu jatinho particular e foi para Minas Gerais não se sentiu bem no avião e cancelou sua apresentação. E foi para São Paulo, onde está em casa descansando e medicado. Assim que ele acordar, vai fazer exames numa unidade hospitalar”, informou a assessoria do artista, que ainda mandou o atestado médico dele.