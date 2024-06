Mega Sena acumula, mas 14 acreanos acertam a quadra em sorteio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O resultado da Mega-Sena 2731, com prêmio de R$ 82.571.747,91, foi divulgado no sábado (1º), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 95 milhões no próximo sorteio que será realizado na terça-feira (4). Os números sorteados foram: 49 – 12 – 58 – 32 – 04 – 45.

Contudo, a sorte sorriu para 14 apostadores, sendo 13 do município de Rio Branco e um de Cruzeiro do Sul, no Acre. Todos acertaram a quadra e vão receber R$ 915 cada um. A premiação total chegou a pouco mais de R$ 12 mil.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (4).