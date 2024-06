9ª edição da Ecoflores acontece de 05 a 09 de junho, no Horto Florestal, em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A nona edição da Ecoflores, Feira de Economia Solidária e Popular será realizada de 05 a 09 de junho de 2024, no Horto Florestal, em Rio Branco, das 8h da manhã às 20h.

Os detalhes do evento serão apresentados nesta segunda-feira, 03 de junho, às 8h30min, no Horto Florestal, durante coletiva de imprensa com parceiros e expositores. O tema da feira deste ano é: “Promovendo a sustentabilidade social de todos, através da economia solidária, popular e agricultura familiar”.

A Ecoflores vai reunir 150 expositores do Brasil, Peru e da Bolívia. São empreendimentos de diversos segmentos sociais, de associações e cooperativas da economia solidária dos ramos da agricultura familiar, artesanato, jardinagem, alimentação, economia criativa, artistas plásticos, bazar, movelaria, cerâmica e brinquedos.

O público esperado é de 20 mil visitantes durante os cinco dias de feira.

O presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários – Unisol Acre, Carlos Omar, enfatizou os objetivos da Ecoflores. “A feira visa fortalecer, divulgar e valorizar os empreendimentos produtivos por meio de políticas públicas de desenvolvimento sustentável em economia solidária e popular, agricultura familiar, artesanato e artes nos países da tríplice fronteira, valorizando as culturas regionais e fazendo a integração comercial de cadeias produtivas de base associativista e cooperativista”, disse.

Parceiros

A VIII Ecoflores é uma realização da Unisol Acre, em parceria com o Sistema OCB/Sescoop Acre, Reaja, Gabinete do deputado estadual Pedro Longo, Governo Federal (MDA, Incra, Conab, MTE/Senaes e Ifac), Governo do Estado (SETE, Emater e SEAGRI) e Prefeitura de Rio Branco (SEMEIA; FGB; SEAGRO; SDTI; SEE); Senar, Rede Baixo Acre, Comitê Chico Mendes, Cártitas Diocesana, CUT, Fetacre, EPS Peru, EPS Bolívia.

SERVIÇO

O que? IX edição da Ecolfores – Feira de Economia Solidária e Popular.

Quando? De 05 a 09 de junho de 2024.

Onde? Horto Florestal de Rio Branco.

➡️ Mais informações podem ser obtidas com a assessora de Comunicação da Ecoflores, jornalista Andréia Oliveira, (68) 99999-5813.

