Jorge Viana é empossado na Apex e pede suspensão da pensão de ex-governador

O ex-senador Jorge Viana foi oficialmente indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar o cargo de Presidente da Diretoria Executiva do Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de Exportações do Brasil – APEX-Brasil, pelos próximos quatro anos. Um despacho foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira, 3, oficializando o ato. Na oportunidade, Viana foi empossado na Agência pelo vice-presidente da república e Ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, e pelo chanceler brasileiro, Mauro Vieira, em cerimônia informal no Itamaraty.

Ao tomar posse do cargo, Viana destacou as três grandes funções da Apex, que são atrair investimentos, promover produtos brasileiros e trabalhar também o fortalecimento das cadeias produtivas. “A Apex pode atuar no Brasil inteiro e certamente vai fazer inovação na Amazônia. A gente vai apoiar a cadeia produtiva da castanha, da carne, a produção de diferentes produtos da Amazônia, que vai desde o Açaí, a farinha e tudo. Esse é o papel da Apex. Os produtos derivados de madeira também, industrializados, a Apex faz isso em todas as regiões do Brasil. Ela também promove feiras, eventos dentro e fora do país. Ela é a Agência que organiza todas as participações do Brasil de feiras e comércio exterior. A Apex é responsável para que a gente tenha aumento nas exportações e na geração de emprego e renda”, explicou o novo presidente, ressaltando que a empresa funcionará como um atrativo de desenvolvimento regional.

A Apex, que estava vinculada ao Itamaraty, passará a estar na estrutura do Ministério da Indústria. Uma cerimônia deve ocorrer nos próximos dias para que Viana seja empossado e apresentado ao Conselho Diretor da Agência. Alckmin e Mauro Vieram indicaram a Lula Jorge Viana em uma carta com uma série de apontamentos destacando a importância que a pasta seja gerida pelo acreano.

Ao ac24horas, Viana aproveitou para informar que protocolou ainda nesta terça junto ao Acreprevidencia a suspensão do pagamento da pensão de ex-governadores. “Agora estou exercendo essa função e agora tenho uma remuneração que acho justa e a partir deste mês eu não tenho nenhum tipo de remuneração vinda do Acre. O que eu pretendo é trabalhar pelo Acre, pela Amazônia, pelo Brasil com o presidente Lula frente a gente possa ter um Brasil melhor pela frente. Eu vou visitar os 27 governadores, conversar com eles onde vamos poder ajudar, colaborar, estabelecer parcerias. Eu vou trabalhar com todos com muita dedicação”, finalizou.