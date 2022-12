Com queda da inflação e diesel, preço médio da cesta natalina teve redução de 29% no Acre

A tradicional cesta natalina teve uma redução de 29% no Acre em relação ao analisado no mesmo período em 2021 – quando o valor da cesta havia tido aumento de mais de 12% – em virtude da alta na inflação.

A reportagem do ac24horas fez um levantamento nesta quarta-feira, 21, em duas grandes redes de supermercados da cidade e avaliou que os preços estão muito próximos. Por exemplo, no Mercale, a cesta especial de natal está custando em média R$ R$ 205 reais e a cesta básica R$ 89 reais- onde os itens constantes estão: chocottone, azeitona e vinho tinto e frutas cristalinas.

A mesma pesquisa foi realizada na rede Araujo e ficou constatado que o preço está mais “salgado”, haja vista que, a cesta básica está custando R$ 108 e a especial sendo comercializada a R$ 343,00 onde dentre os itens estão: uva passa, panetone, leite condensado, champanhe e outros.

Em dezembro do ano passado, o valor da cesta estava saindo em média R$ 434,00. Para saber a razão da queda na cesta, o economista Alex Barros, contou que dois fatores são primordiais e citou a deflação e queda no preço do diesel.

“Isso ocorreu devido a deflação de 3 meses seguidos e mês passado tivemos a redução do diesel, com isso impacta o transporte e acabou havendo essa redução. O que mais impacta o acreano é a inflação de custo e a logística de como o produto chega aqui no estado”, explicou.

O economista contou ainda que, em novembro deste ano, houve aumento da inflação, mas, deixou claro que, a alta foi em itens que não estão incluídos na cesta natalina. “Alguns itens esse mês subiu como o aumento do açúcar, tomate, mas, os outros itens da cesta não tiveram aumento”, comentou.