“Fizemos campanha com apoio de Deus”, diz Alan Rick ao ser diplomado Senador

O deputado federal, Alan Rick (UB), eleito senador da República com 154.312 votos (37,46% dos votos válidos), foi diplomado nesta quinta-feira, 5, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), e fez agradecimentos maciços a sua família e equipe pelo mandato conquistado no pleito eleitoral deste ano.

No início do seu pronunciamento, representando os eleitos, fez agradecimentos também às autoridades – em especial, a do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC). “Agradeço também a toda a equipe deste tribunal que sempre realiza um trabalho de excelência durante as eleições que tem particularidades desafiadoras na nossa região. Este ano, especialmente, em função do horário de votação que seguiu o fuso de Brasília. E em nome da equipe do TRE agradeço também aos nossos policiais, aos mesários, ao Ministério Público e a todos que se envolveram no processo eleitoral. O trabalho de todos vocês permite o exercício da democracia”, ressaltou.

Em determinado trecho do discurso, Rick relembrou sua trajetória na política desde 2014. Além disso, o parlamentar destacou os trabalhos feitos desde seu primeiro mandado. “A caminhada até aqui não foi fácil. Em 2014, quando concorri pela primeira vez como representante do Acre na Câmara Federal, fizemos uma campanha simples e com poucos recursos, era considerado pelos analistas políticos como um candidato sem chances reais de se eleger. Nosso estado sofria sem atendimento médico nas localidades mais afastadas, ao mesmo tempo em que nossos médicos brasileiros formados no exterior sofriam sem poder exercer a profissão que sonharam e para a qual dedicaram anos de estudos.

Alan reiterou ainda a inclusão dos Médicos Brasileiros Formados no Exterior no Programa Mais Médicos onde cerca de 8 mil brasileiros foram beneficiados. “Destes quase mil acreanos formados na Bolívia e em outros países puderam exercer a medicina. Filhos desta terra, não se furtaram de cumprir seu juramento e levar o atendimento de saúde a todos os municípios acreanos e às localidades mais isoladas do país. Eu sempre estive ao lado do povo e, mesmo com toda a perseguição política que sofri, não me furtei de votar a favor do impeachment da então Presidente da República, assim como da cassação do presidente da Câmara dos Deputados. Em continuidade a esse trabalho, em 2019, conseguimos aprovar no Congresso Nacional a lei nº 13.959, que institui o Revalida. Fruto de nosso esforço e dedicação, agora o Revalida é periódico e proporciona a oportunidade para que os nossos médicos formados no exterior possam revalidar seu diploma e atender os municípios mais pobres”.

Miranda destacou ainda as dificuldades enfrentadas nas eleições deste ano – principalmente, da falta de apoio obtido. “Mesmo sem o apoio dos que antes afirmavam que estariam ao nosso lado, vencemos! Fizemos uma campanha limpa, apenas com o apoio de Deus, dos amigos leais e do povo acreano”, argumentou.

O senador eleito fez questão de reafirmar seu compromisso com o povo acreano. “Gostaria de reafirmar o meu compromisso de sempre pautar as ações do nosso mandato, repito, ele é nosso, em prol do povo acreano. Contem comigo para juntos construirmos um Acre ainda melhor”, encerrou.

Natural de Rio Branco, Alan Rick tem 45 anos. Foi eleito deputado federal por dois mandatos consecutivos (2015-2019 e 2019-2023), mas estava licenciado do cargo desde julho. A chapa do futuro senador tem como suplentes Gemil Júnior e Coronel Casagrande, ambos do União.

Pastor evangélico, o parlamentar foi um dos signatários da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional em 2019. Alan Rick é apresentador de televisão com pós-graduação em jornalismo político e administrador de empresas com habilitação em comércio exterior. Foi filiado ao PSB (2007-2013), ao PRB (2013-2017), ao DEM (2017-2022) e em 2022 filiou-se ao União Brasil.