Em 11 dias já choveu mais de 85% do previsto para dezembro

A campanha Papai Noel dos Correios recebeu quase 2 mil cartinhas no Acre. As cartinhas estavam disponíveis para adoção em três cidades do estado, sendo a capital acreana, Rio Branco, e nos municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Aí todo, os Correios receberam 2,1 mil cartas, tanto da população como de sete escolas participantes da campanha – sendo que 1,6 mil eram de alunos.

A adoção nas agências dos Correios terminou na sexta-feira, 9. Mas, pela internet, no Blog do Noel ainda é possível adotar uma correspondência e fazer uma criança feliz neste Natal. Ainda há cartinhas de crianças de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Senador Guiomard, no interior.

A campanha

Há mais de 30 anos, os empregados dos Correios, comovidos com as cartinhas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa, decidiram tirar esses sonhos do papel. Nascia aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país: o Papai Noel dos Correios.

A ação ganhou força, se espalhou e hoje une a empresa e a população em uma grande corrente de amor e generosidade. Além das cartinhas das crianças da sociedade, desde 2010, os alunos de escolas públicas são convidados a também expressarem seus desejos ao Papai Noel.