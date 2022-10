Pesquisa Quaest: Lula tem 53%; Bolsonaro, 47%

Desde o início do segundo turno, a pauta de religião tem sido explorada pelas campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Até o momento, o atual presidente teve cinco compromissos em atos com enfoque religioso, enquanto a agenda do petista contemplou em dois momentos atividades com líderes religiosos e representantes cristãos.

As informações foram obtidas por meio de um levantamento feito pela CNN junto às agendas divulgadas pelas equipes dos respectivos candidatos.

No dia 17, Lula esteve com padres, freiras e religiosos em São Paulo. Nesta quarta-feira (19), o petista se reuniu com evangélicos na capital paulista, ocasião em que divulgou uma carta com compromissos direcionados diretamente a este público.

Bolsonaro participou da procissão fluvial do Círio de Nazaré, em Belém do Pará, no dia 8. No dia 12, esteve em um compromisso com pastores em Belo Horizonte e foi ao Santuário Nacional, em Aparecida, em São Paulo.

Três dias depois, o candidato do PL foi até o Nordeste, ao Santuário Assembleiano, em São Luís, capital do Maranhão. No dia 17, Bolsonaro compareceu ao evento Noite de Clamor —direcionado ao público católico —, em Brasília.

Tanto a campanha de Lula quanto a de Bolsonaro não tem divulgado compromissos de agenda deste segundo turno com representantes de outras religiões, como as de matrizes africanas, judeus, islâmicos, entre outras.

Política e religião

Segundo o artigo 19 da Constituição, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público”.

A carta magna também garante o direito de praticar diferentes religiões, no artigo 5º: “É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”.