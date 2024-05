Em dois dias, duas crianças morrem vítimas de pneumonia em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A pequena Isis, de 3 anos, morreu no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, nesta quarta-feira, 22, vítima de pneumonia. Na segunda-feira,20, Miguel Pardini, de 9 anos, faleceu na mesma unidade hospitalar, também com pneumonia. Ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Nos casos de síndromes respiratórias, o H1N1 é o vírus circulante mais prevalente no município, além da Covid-19.

A situação é preocupante, já que a ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá é de 80%. Dos 10 leitos do local, 8 estão ocupados.

Anúncios

De acordo com a coordenadora da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), no Vale do Juruá, Diani Carvalho, apenas 1 pessoa da UTI está com síndrome respiratória aguda. A maioria dos pacientes possuem traumas decorrentes acidentes de trânsito, casos neurológicos e de cardiologia. Ela explica ainda que há uma sala de situação em saúde dedicada a monitorar síndromes respiratórias e diarreias no município.

“Embora haja um aumento na procura por hospitais e UPA devido a síndromes gripais, os números estão dentro do esperado para esta época em comparação com o mesmo período do ano passado. As internações estão aumentando, mas os casos graves são relativamente poucos”, pontuou.

O secretário Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, Áureo Neto, diz que as unidades de saúde estão abertas das 7 às 19 horas para atender a população. “Atenção para os adultos e idosos e principalmente para as crianças. Os pais fiquem atentos aos sintomas de gripe em seus filhos, como febre alta, tosse persistente e dificuldade para respirar, e busquem atendimento médico imediatamente ao notar qualquer agravamento”, destacou.

As orientações para a população são: evitar aglomerações, não sair de casa doente e os pais devem evitar enviar crianças doentes para a escola. A higienização das mãos é crucial e a vacinação é essencial.