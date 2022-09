Acre registra 14 novos casos, nenhuma morte e um internado por Covid-19

Uma das principais apostas da prefeitura de Rio Branco para o desenvolvimento econômico da capital acreana é o investimento no agronegócio. Visando o avanço nessa área a secretaria municipal de Finanças (Sefin), reuniu-se na manhã desta terça-feira (20), com o superintendente do Banco da Amazônia (Basa), para tratar sobre formas de fomento para o produtor rural.

O secretário municipal de Finanças (Sefin), Cid Ferreira explicou que, através do Basa, há a expectativa de, no ano que vem, levar o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e a mecanização de terras, para a população rural. “Com toda certeza para o próximo ano os agricultores terão de ter do Basa uma atenção maior em relação aos financiamentos”.

Segundo o superintendente do Banco da Amazônia, José Luís Cordeiro, o objetivo da reunião foi prestar contas dos avanços e as possibilidades que o banco oferece para o desenvolvimento do setor agrícola em parceria com o município. “O banco está sempre aberto e disposto a levar o máximo de informação possível. Pontuamos muito a agricultura familiar, o pequeno agricultor, as oportunidades de negócio, as novidades que o banco tem e possui para esse público específico. De uma forma geral é potencializarmos cada vez mais para chegar ao acesso à informação e, chegar o acesso ao crédito também, para esses produtores rurais”, concluiu.