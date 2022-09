Cover de Ozzy Osbourne está em Rio Branco para shows no fim de semana

Neste fim de semana, Rio Branco tem programação especial para o público que curte rock e heavy metal. O cantor Rodrigo Tomé, cover oficial do vocalista da banda Black Sabbath, Ozzy Osbourne, se apresenta no sábado, 10, na Confraria Gastrobar e domingo, 11, no Studio Beer.

Seu primeiro show deve ocorrer às 22h e, a partir das 18h no próximo dia. Tomé é vocalista da banda Ozzmosis de São Paulo (SP) e trabalha no mundo da música desde 1998.

Em 2002, o paulista teve seu Ozzy Tribute na Inglaterra com Les Binks na bateria (ex-Judas Priest), Davey Rimmer no baixo (Uriah Heep) e Richie Faulkner na guitarra (Judas Priest). No mesmo ano, foi considerado o maior sósia do cantor do Reino Unido, no programa Fanorama da MTV inglesa.

Nesses 24 anos de carreira, Tomé já cantou em mais de 20 programas de TV do Brasil e Internacional. Conheceu Ozzy Osbourne pessoalmente, participou do curta metragem Opera do Mallandro, foi o Ozzy do filme “Não se Aceitam Devoluções”, com Leandro Hassum (2018), e desde então é jurado dos programas Canta Comigo e Canta Comigo Teen, da Record TV.

Os ingressos são limitados, com vendas a partir de R$ 30. As compras ou mais informações estão sendo feitas no contato (68) 99973-5138.