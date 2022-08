Sessão na Câmara de Xapuri volta a ter episódio de tumulto e gritaria entre vereadores

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJMPAC), empossou nesta terça-feira, 2, o procurador de Justiça Sammy Barbosa Lopes, no cargo de conselheiro titular do Conselho Superior do MPAC, para o biênio 2022-2024.

A sessão solene foi presidida pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento. O novo conselheiro foi empossado na vaga até então ocupada pelo procurador de Justiça Cosmo Lima de Souza, que renunciou ao cargo em detrimento de outros compromissos. Em sua fala, o presidente do Colégio de Procuradores de Justiça manifestou seus agradecimentos e considerações a ambos.

“Agradeço a contribuição do eminente procurador Cosmo Lima, que no período em que esteve à frente do mandato de conselheiro desempenhou com muita dedicação a sua missão. Seu empenho, profissionalismo e devoção ao cargo de conselheiro foram as características mais importantes no exercício desta nobre missão. Ao doutor Sammy, digo que adiro a todos os elogios que lhe foram feitos, pois tenho certeza que Vossa Excelência reúne os predicados necessários para exercer um brilhante mandato. Meus agradecimentos por aceitar esse desafio e colaborar com nossa instituição através de sua qualidade técnica e presteza nas tarefas institucionais”, disse o procurador-geral.

Empossado, o novo conselheiro titular relembrou sua trajetória institucional pelo CSMPAC e reafirmou seu compromisso com o órgão de atuação finalística do MPAC.

“Agradeço as palavras que me foram dirigidas e aos que me outorgaram essa missão honrosa e conferiram esse voto de confiança para retornar mais uma vez a este egrégio colegiado. Compareço a essa cerimonia repleto de gratidão e aspiração para servir, aceitando as missões e encargos dessa atribuição. Ao servir o Ministério Púbico tenho plena consciência de que estou servindo o povo do Acre”, disse o conselheiro.

O Conselho Superior do Ministério Público é um órgão da Administração Superior, que tem como atribuições, escolher os candidatos à remoção e promoção pelos critérios de antiguidade e merecimento, decidir sobre vitaliciamento de membros, deliberar sobre arquivamento de inquérito civil, processos disciplinares, entre outras.