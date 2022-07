Árvore cai em cima de jovem de 22 anos e o deixa gravemente ferido

O jovem Jegchelon Sebastião Aguiar, de 22 anos, ficou gravemente ferido no final da manhã desta sexta-feira, 15, durante uma derrubada de árvores em uma área de mata localizada no km 100, da Rodovia AC-90, dentro um ramal na Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações de familiares, a vítima estava derrubando algumas árvores juntamente com amigos quando uma delas atingiu sua cabeça. Com o impacto, Jegchelon desmaiou e foi levado em uma rede por seus amigos até uma casa e lá o colocaram em uma caminhonete de cor prata e seguiram com destino a Rodovia AC-90.

No início da tarde, a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os paramédicos interceptaram a caminhonete no km 95. Foi prestado os primeiros atendimentos e os socorristas pediram apoio da ambulância do suporte avançado 01. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco com um afundamento no crânio que gerou um traumatismo crânio encefálico grave.