Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio estimado em R$ 27 milhões

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Centro de Estudo de Línguas (CEL) em Rio Branco, publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 13, o Edital do Processo de Matrícula para o 2º semestre deste ano disponibilizando 625 vagas para cursos de inglês, Francês, espanhol, italiano e Libras.

As vagas, prioritariamente, são para alunos da Rede Pública de Ensino a partir do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do Ensino Médio e o restante das vagas podem ser usadas pela comunidade em geral. Para efeito do edital, considera-se aluno da rede pública o candidato devidamente matriculado em instituição de ensino regular fundamental e/ou médio, da rede estadual ou federal bem como alunos da EJA do 2º e 3º segmentos, no âmbito da educação do estado do Acre. Também estão aptos os alunos de fundações educacionais sem fins lucrativos que estejam cursando do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio; Os alunos de baixa renda com bolsa de estudo integral (100% de gratuidade) em Instituição de Ensino Privada, devendo comprovar sua condição de bolsista por meio de declaração expedida pela instituição onde estuda.

Já no caso da comunidade, o candidato tem que ter Ensino Médio completo, bem como alunos da Rede Privada de Ensino, do 6º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio

Os alunos da da Rede Pública de Ensino devem fazer uma pré-matrícula pelo link: https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/17/ no período de 25 a 26 de julho.

Já os que concorrem pela comunidade, o link é https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/18/ e o período é de 28 a 29 de julho.

Mais informações estão disponíveis no Diário desta quarta a partir da página 17.