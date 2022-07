CRM aguarda resposta da Sesacre sobre carência de anestesistas no PS de Rio Branco

A questão da quantidade insuficiente de anestesistas no Pronto-Socorro de Rio Branco é uma das batalhas enfrentadas pelo Conselho Regional de Medicina do Acre há meses. A autarquia já notificou a Secretaria Estadual de Saúde reiteradas vezes para que providências fossem tomada, no entanto, até a presente data, não houve resposta aos ofícios encaminhados à pasta.

Somente este ano, o CRM fiscalizou três vezes o Pronto Socorro da capital acreana, sendo que em todas as vistoriais o problema do déficit de médico anestesista foi verificado e relatórios foram encaminhados à Sesacre para tomar as devidas medidas.

Em maio, a presidente do CRM-AC, Dra. Leuda Dávalos recebeu o chefe do serviço de anestesia da unidade, Dr. Anibal Francisco Mendoza Zegarra, que levou alguns problemas enfrentados pelo setor, especialmente, com relação à carência de plantonistas do quadro no Centro Cirúrgico do PS.

Além dos relatórios com as solicitações, a presidente tratou sobre a gravidade do caso com a secretária estadual de Saúde, Paula Mariano, e pediu agilidade na resolução do problema em reunião também em maio. Na época, a gestora informou que tinha conhecimento do caso e que estava trabalhando para resolver a situação.

Dias depois, também foi realizada reunião com a diretora técnica da unidade, Deinviane da Silva Medeiros, e com o assessor técnico da direção administrativa da unidade, Deyvid Freitas Moreira, para saber sobre o andamento das indicações, mas o problema persiste.

“Nós estamos acompanhando essa situação há bastante tempo, fizemos várias indicações, mas, infelizmente, não obtivemos ainda um retorno. Na verdade, esse é um problema antigo, inclusive, ingressamos com uma ação civil pública contra o Estado em 2019 justamente após constatarmos problemas na confecção de escalas médicas do PS, devido ao número de especialistas insuficiente para o porte da unidade e, em algumas ocasiões, com a ausência total de profissionais de determinadas áreas”, destacou a presidente do CRM.