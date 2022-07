Cirurgia cardíaca de secretário de Bocalom foi um sucesso

O senador licenciado Márcio Bittar (União Brasil) conversou com a reportagem do ac24horas na tarde desta quinta-feira, 7, e rebateu as alfinetadas do ex-senador Jorge Viana (PT) que teria insinuado em uma postagem nas redes sociais que a união do governador Gladson Cameli (Progressistas) e Bittar lembrava a famosa balsa de Manacapuru.

Na opinião do parlamentar, JV está frustrado com o atual momento na política. “A declaração dele [Jorge Viana] parece um adolescente, rebelde e sem causa”, disparou.

Viana, nas primeiras horas do dia, fez uma postagem “debochando” do papo envolvendo seus desafetos políticos – Gladson e Bittar. “Lorota na beira do Rio Acre…lembra balsa…Lembra Manacapuru!”, escreveu o petista.

A treta começou após um vídeo divulgado nas redes sociais onde o chefe do executivo acreano disse que Bittar será seu sucessor no pleito eleitoral de 2026. Além disso, Cameli destacou que, há menos de um mês para o início das convenções, estava satisfeito com sua escolha de ter Marcia Bittar, ex-esposa de Márcio, na chapa majoritária como sua vice.