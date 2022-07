Idoso de 72 anos morre ao receber descarga elétrica em serviço

Viajar para o município isolado do Jordão virou um artigo de luxo. A empresa Ortiz Táxi Aéreo anunciou aumento no preço da passagem. A viagem para Rio Branco custa nada mais, nada menos do que R$ 1,5 mil. Preço maior do que para muitos destinos turísticos do nordeste e sudeste do país em época de promoção.

Quem optar por um trecho mais barato, ida e volta para Tarauacá vai ter que desembolsar R$ 800.

A justificativa da empresa é o aumento dos combustíveis. A Ortiz ganhou a licitação, o que fez com que a Rio Branco Táxi Aéreo deixasse de operar para o município.

“Isso é um absurdo. A gente que tem família no interior, não consegue viajar com um preço desses. Ninguém vai mais ter dinheiro para ir à Jordão”, afirma Roseli Melo, estudante da UFAC que é do município do interior.

A outra alternativa é ir de barco por Tarauacá, uma viagem que dura pelo menos cinco dias.