Casos de diarréia avança 32% em 2022 no Acre, alerta Saúde

Material jornalístico assinado por Fernando Oliveira, do jornal O Alto Acre, mostra que o novo aumento dos combustíveis repercutiu de maneira imediata nas tarifas dos serviços de transporte no Acre.

Segundo o repórter, a empresa de ônibus Transacreana, a Cooperativa Acre Táxis e os sindicatos de taxistas de Brasiléia e Epitaciolândia anunciaram reajuste nas passagens já a partir dessa semana.

O aumento foi aprovado e publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (21), pelo Conselho Superior da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre (AGEAC), que regula os reajustes tarifários para o transporte intermunicipal de passageiros no estado.

A empresa Transacreana, por exemplo, que faz transporte no Estado do Acre, anunciou um reajuste de 20% por cento nas passagens de ônibus entre os municípios do estado, que será cobrado dos passageiros já a partir desta sexta-feira (24).

De acordo com a justificativa do proprietário da Transacreana, Fernando Lourenzo, o pedido de reajuste já estava sendo feito a um mês e que nesse intervalo, a empresa já acumulava uma perda 15%, por que segundo ele, no sábado, o diesel aumentou em 11,9 % no estado.

“E a partir de agora, vamos ter essa variável toda vez que subir o combustível, vamos repassar”, disse.

Lorenzo afirmou ainda que é possível ter redução de horário dos ônibus em circulação entre os municípios acreanos devido ao impacto do reajuste do diesel. Disse ainda que 50% do reajuste será repassado aos passageiros para não haver interrupção do serviço da empresa no estado.

Com o aumento, as passagens da empresa para a viagem entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul passa para R$ 222. De Rio Branco para Xapuri, R$ 60, e para Brasiléia, R$ 72.

Já a Cooperativa Acre Táxis e os Sindicatos dos Taxistas de Brasileia e Epitaciolândia, anunciam um reajuste de 10% já a partir do próximo dia 27, por causa do aumento também na gasolina. A passagem em média cobrada pelos taxistas de Brasiléia e Epitaciolândia para a capital Rio Branco, passará de R$ 90 para R$ 100 reais.