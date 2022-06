Presidente do Progressistas Mulher diz que não foi comunicada sobre ato pró-Gladson

Dezenas de mulheres reuniram-se na tarde deste domingo (19), na sede do Partido Progressistas, em Rio Branco, para declarar apoio à reeleição de Gladson Cameli ao Governo do Estado e reiterar uma reivindicação para reconduzir Cameli ao cargo de presidente estadual do Progressistas.

Uma Nota em Apoio ao Governador, assinada por todas as mulheres, será levada à Brasília, e entregue à Executiva Nacional, juntamente com mais dois documentos assinados por cinco deputados estaduais e cinco prefeitos acreanos, todos destacando a necessidade de Cameli ser reconduzido ao cargo de Presidente da Executiva Estadual.

O encontro, organizado pelo Movimento das Mulheres Progressistas no Estado do Acre, ressaltou que Gladson presidiu o partido em todo o Acre no período de 2006 a 2019, e posteriormente, se manteve na qualidade de vice-presidente numa comunhão de esforços com o então presidente e membro fundador, o atual deputado estadual, José Bestene.

“Nosso objetivo é demonstrar apoio irrestrito à recondução do governador Gladson Cameli à presidência do nosso partido, retomando nossa agenda de diálogos e atos partidários que somarão a união de esforços de todos os correligionários que escrevem a história do nosso partido e do nosso estado”, disse a professora e psicóloga Gizelda Silveira.

A secretária partidária, Nazaré Souza, disse durante o ato que o governador Gladson Cameli tem trabalhado de forma atuante pelo desenvolvimento do estado e buscado um alinhamento permanente com o presidente Jair Bolsonaro. “O Acre e o Brasil precisam de harmonia entre os nossos líderes para que seja garantido o progresso que a nossa população tanto precisa”, afirmou Nazaré.

No final do ato, as mulheres presentes frisaram que Gladson é o mais forte pré-candidato ao governo do Acre, e, por já ocupar a cadeira de governador, e sobretudo por seu potencial e liderança política no Estado do Acre, detém papel fundamental para uma coalizão política em prol de sua reeleição e da reeleição do presidente Jair Bolsonaro a Presidência da República.