Após ofício do MP, prefeitura de Cruzeiro do Sul nega contrato de shows para a ExpoJuruá

O 104° Novenário em homenagem a Nossa Senhora da Glória que ocorre este ano em Cruzeiro do Sul, terá corrida pedestre, carreata e a tradicional procissão no dia 15 de agosto. A celebração não era realizada há 2 anos por causa da pandemia de Covid-19. Outra novidade da maior festa religiosa do Acre é a regionalização do evento com a inclusão das bandeiras dos municípios que compõe a Diocese de Feijó até Marechal Thaumaturgo e outras 4 cidades do Sul do Amazonas.

A carreata, realizada há dois anos, será mantida porque segundo o Bispo foi um grande sucesso nos dois anos em que não foi possível fazer a procissão. O evento foi lançado oficialmente nesta quarta-feira, 8, na Catedral Nossa Senhora pelo bispo Dom Flávio Giovenale com a presença do prefeito Zequinha Lima, chefe do gabinete do governo, Raquel Batista, presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha e outras autoridades.

A expectativa do Bispo Dom Flávio Giovenale é que o público de 40 mil pessoas do Novenário de 2019 seja dobrado agora. “Será o Novenário da retomada, da revanche contra a Covid e com várias novidades como a procissão que era de 2 e será de quase 3 quilômetros. Será uma linda procissão com a subida e descida do Morro da Glória”, citou o Bispo lembrando que o tema do Novenário, “Nossa Senhora da Glória aqui estão teus filhos” se refere ao momento em que Jesus já estava na Cruz e “apresentou” Maria como mãe a um discípulo.

As novenas e missas terão como homenageados a cada noite categorias profissionais como da saúde, educação, segurança e da comunicação, além dos municípios da Diocese. A parte econômica do Novenário também é retomada com 70 empreendedores com barracas de vendas de alimentos, artesanato, confecção, brinquedos e veículos numa parceria da Diocese com o Sebrae.

O presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha, destaca que o evento deve aquecer a economia do município “A organização está com esse objetivo de que seja uma festa regional atraindo ia municípios vizinhos e isso é muito positivo . O Novenário é muito importante neste momento de retomada da economia e podemos voltar ao tempo em que os hotéis ficavam lotados. Um evento desse com certeza aquece o comércio todo”, avalia.

Para a realização da festa religiosa mais tradicional do Acre, o governo do Estado e a prefeitura de Cruzeiro do Sul disponibilizaram R$ 50 mil cada. ” Realizar um evento como este requer a ajuda de muitos parceiros e a prefeitura mais uma vez dá sua contribuição para a festa religiosa mais importante do Acre “, citou o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

“Nosso convênio é de R$ 50 mil que será formalizado em breve com a Diocese. Estudamos se será em recursos ou serviços “, citou Raquel Batista, representando o governo do Estado.

Programação

A carreata de Nossa Senhora da Glória será realizada no dia 30 de julho. O Novenário em homenagem a Santa será aberto dia 5 de agosto com missa presidida pelo bispo Dom Flávio. No dia 11 haverá ação social da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Cruzeiro do Sul. A Corrida Pedestre da Polícia Militar será realizada dia 14. A Procissão de Nossa Senhora da Glória será dia 15 e em seguida haverá uma missa campal e o show do Frei Renan. ” Um show de fora seria muito caro e vamos valorizar a prata da casa porque temos muitos talentos locais como o Frei Renan, de Rio Branco, que fará um belo show”, concluiu.