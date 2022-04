Correios podem entrar em greve alegando falta de segurança

Os acreanos devem utilizar recursos disponibilizados pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para pagar contas em atraso. A opinião é do assessor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), Egídio Garó. De acordo com a Caixa Econômica Federal, aproximadamente R$ 30 bilhões serão liberados a aproximadamente 42 milhões de trabalhadores.

A retirada é possível até o dia 15 de dezembro e, segundo o calendário do governo federal, é realizada pelo mês de nascimento. Qualquer pessoa com conta vinculada ao FGTS, ativa ou inativa, pode sacar.

Ainda segundo Garó, em qualquer situação que vem com liberação de um recurso extra, comumente, não é utilizado para consumo. “Tradicionalmente, as pessoas aproveitam quando têm excessivo, no caso o FGTS e metade do 13º do funcionalismo público, para colocar em dia suas pendências”, reflete. Garó acredita, ainda, que pouco deve ser utilizado para consumo. “E, normalmente, essas situações não refletem muito no comércio”, afirma.

No caso do FGTS, não é necessária a solicitação; o dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador na Caixa Tem. Caso o beneficiário não tenha uma conta no Caixa Tem, a Caixa Econômica vai abrir uma conta no nome do trabalhador.

Como consultar

Os trabalhadores podem consultar o direito ao benefício por uma versão atualizada do aplicativo FGTS, pelo site da Caixa e nas agências. Na consulta pelo site do FGTS, é possível saber se o trabalhador tem direito ao saque extraordinário; a data de crédito na Conta Poupança Social Digital; o valor a ser creditado; a data do crédito e informar que não quer receber o valor. Não há obrigatoriedade no saque.