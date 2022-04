Cantor acreano lança clipe de Páscoa com música autoral

As secretarias de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e de Empreendedorismo e Turismo (Seet) participaram, nesta semana, de visita técnica onde será feita a exposição Xapuri Rural Show, a primeira feira agropecuária do município, junto com os demais apoiadores do evento.

O Estado é um dos apoiadores da feira de negócios que ocorre nos dias 24, 25 e 26 de junho e que visa movimentar as relações comerciais e aquecer a economia local, o evento será realizado em espaços do Parque Industrial de Xapuri, onde está localizado o Polo Moveleiro da cidade.

“Eventos como este valorizam a produção do agronegócio no Alto Acre, gerando negócios aos expositores e reconhecimento aos parceiros que fomentam o setor”, pontuou o secretário da Seict, Assurbanipal Mesquita, em reportagem da Agência de Notícias do Acre.

Estiveram presentes à visita a presidente do Sindical Rural de Xapuri, Audilena Novais; o representante da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Mozani Mariano; além de representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); da Federação das Associações Comerciais do Acre (Federacre) e da prefeitura de Xapuri, todos parceiros na realização.

A feira agropecuária “Xapuri Rural Show” será um evento ligado ao protagonismo rural e empresarial do município e região. Além das exposições de produtos agrícolas e pecuários, estão previstas atrações como rodeios e shows musicais, de acordo com a organização.

Para a presidente do Sindicato Rural de Xapuri, Audilena Novais, a realização do evento é uma oportunidade de incentivar o setor que em Xapuri até pouco tempo consistia apenas na pequena agricultura de subsistência, mas que atualmente já se dedica a plantações de milho em escala comercial, por exemplo.

“Essa feira é para mostrar que, organizados, nós podemos muito. O evento não é voltado apenas para o público de Xapuri, mas para as demais cidades do estado, principalmente as da regional do Alto Acre. Nossa expectativa é dar um choque nessa atividade e alavancar esse importante setor da nossa economia”, afirmou.

O evento também terá como parceiros a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).