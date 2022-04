PL do reajuste de 5,42% não foi votado, mas erro foi corrigido na taquigrafia, diz presidente da Aleac

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 4, para esclarecer uma falha na votação da matéria sobre o reajuste aos servidores públicos, o Projeto de Lei de número 33, um dos mais aguardados na última quinta-feira, 31, quando os deputados analisaram vários projetos de leis enviados pelos poderes Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Defensoria.

Na ocasião, a proposta de ampliação do reajuste de 5,42% para 10% foi rejeitada no plenário da Casa, no entanto, não foi computada a aprovação do reajuste. O aumento para 10% era uma emenda que acabou derrubada, mas que, pelo horário da votação, por volta de 01h da madrugada de sexta, os deputados acabaram deixando o PL de fora.

“Já foi feita a correção na taquigrafia, mas se os deputados quiseram votar essa matéria novamente, nós vamos votar na sessão desta terça-feira, dia 5”, disse Nicolau. O que aconteceu, segundo o presidente da Aleac, foi uma falta de atenção, também pelo fato de a matéria ter sido a última a ser votada e a sessão ter durado mais de 15 horas.

“Quando finalizou a votação da emenda que foi derrubada, teve essa pequena falha, foi o último projeto a ser votado, mas todos os deputados estavam a favor desse projeto. A gente derrubou as emendas”, explica.

O deputado garante que se houver alguma discussão sobre a falha nesta terça, os parlamentares devem votar a matéria novamente. “Esse projeto já passou nas comissões, já foi discutido pelos deputados. Não foi nada de má fé. O importante é o consentimento de todos os deputados nesse projeto”, concluiu.