Em março, regiões de Sena Madureira foram as mais chuvosas do Acre

O maior acumulado de chuva entre os dias 1º e 29 de março ocorreu no Seringal Santa Helena, na região de Sena Madureira. Ali, chvou 496,40 milímetros no período.

No sequência aparecem o Parque Estadual Chandless, com chuvas de 302,60 mm; região do rio Espalha com 251,60mm; Aldeia dos Patos (152,20mm) e região da Ponte do Rio Liberdade (39,0 mm).

Para efeito de comparação de acordo com as médias climatológicas, onde os maiores acumulados foram em Porto Acre, com chuvas 468,20 mm; , Mâncio Lima (354,80 mm), Feijó (349,40 mm), Rio Branco (314,0 mm), Santa Rosa do Purus (290,60 mm), Tarauacá (273,40mm), Jordão (253,40mm), Manoel Urbano (246,20mm), Xapuri (227,20 mm), Assis Brasil (224,40mm) e Brasileia (200,60 mm).

As chuvas vão começar a diminuir, segundo os dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Povos Indígenas (Semapi). O prognóstico do satélite NCEP-GFS/USA mostra que até o próximo dia 4 de abril há previsão de chuva com volume acumulado de 5 milímetros até 50 mm para todo o Estado, com indicativo de ser abaixo do esperado para o período.