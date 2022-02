Pássaros são mortos na Loja Havan e MP do Acre abre investigação

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (24) os valores dos rendimentos domiciliares per capita referentes a 2021 para o Brasil e Unidades da Federação, calculados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua.

A renda por pessoa no Acre foi de R$888,00, apresentando queda de 3,16% em comparação ao resultado de 2020. O Fórum de Desenvolvimento do Acre informou em 2020: “O valor para o Acre foi de R$ 917, abaixo dos valores da média brasileira (R$1.380) e da média da Região Norte (R$965,00). O rendimento do Acre foi o 19º dentre os estados da federação e o 4º da Região Norte”.

Em 2021, a renda per capita do Acre foi na 17ª posição entre os Estados, mas ainda longe da média brasileira de R$1.367,00. A estagnação do emprego e a queda no rendimento devem refletir no crescimento do Estado em 2022, ano em que a pandemia deve diminuir de intensidade por conta da vacinação.

“Essa divulgação atende à Lei Complementar 143/2013, que estabelece os novos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e, em consequência, aos compromissos assumidos quanto à definição dos valores a serem repassados ao Tribunal de Contas da União para o cálculo dos fatores representativos do inverso do rendimento domiciliar per capita”, explica o IBGE.

O rendimento domiciliar per capita foi calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (em termos nominais) e o total dos moradores. Nesse cálculo, são considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes. Todos os moradores são considerados no cálculo, inclusive os classificados como pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos. Os valores foram obtidos a partir dos rendimentos brutos de trabalho e de outras fontes, efetivamente recebidos no mês de referência da pesquisa, acumulando as informações das quintas visitas da PNAD Contínua feitas no 1º, 2º, 3º, e 4º trimestres de 2021.