Mailza pede auxílio ao governo para o Jordão, atingido por enchente

A senadora Mailza (Progressistas-AC) enviou nesta terça-feira, 22, um ofício ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, solicitando recursos e apoio ao município do Jordão, atingido pelas fortes chuvas e cheia dos rios nos últimos dias.

Mailza solicitou ao Ministério do Desenvolvimento Regional apoio ao Jordão com a máxima brevidade que o caso exige

O prefeito Naudo Ribeiro decretou estado de emergência, uma vez que a previsão é de mais chuvas para os próximos dias.

“Conversei com o prefeito Naldo por telefone, ele me passou toda a situação e diante do momento extremo que o município se encontra, solicitei ao ministro Marinho que acione a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para que preste apoio ao estado do Acre e ajuda as famílias do Jordão com a máxima brevidade que o caso exige. Neste momento de alerta, estamos unidos para proteger nossos irmãos desse município tão querido ”, argumentou a senadora.

Mailza destacou ainda que tem se empenhado para prestar socorro e apoio e junto com o governador Gladson Cameli para que a ajuda necessária chegue a cada uma e cada um que precisa.

Alagação no Jordão

Cerca de 60% da cidade de Jordão ficou inundada, devido as enchentes dos rios Tarauacá e Jordão que subiram de forma repentina no final de semana. Cerca de 76 famílias desabrigadas, o equivalente a 340 pessoas atingidas, segundo a Defesa Civil Estadual do Acre e os moradores precisaram ser levados para casas de parentes e pontos de abrigo.

Nesta terça-feira, o rio Tarauacá, que corta a cidade – primeira do Acre a sofrer com a alagação em 2022 – baixou mais de 4 metros nas últimas 24 horas. O manancial chegou a medir 8,75 metros. A prefeitura começou os trabalhos de limpeza e as famílias começaram a voltar para suas casas.