Juruá vai reativar Pronto-Socorro do Hospital de Campanha e proibir troca de acompanhantes

Por causa do aumento de novos casos de Covid-19 e de internações por conta da doença em Cruzeiro do Sul, os Hospitais do Juruá e de Campanha passam por mudanças a partir desta quinta-feira, 28. O Pronto-Socorro Covid do Hospital de Campanha deverá ser reativado nos próximos dias.

A médica infectologista do Hospital do Juruá, Suiane Negreiros, explica que há casos de profissionais contaminados, o que impacta no atendimento ao público e, por isso, o fluxo de pessoas dentro da unidade hospitalar será alterado. Os acompanhantes de pacientes com e sem Covid-19 não poderão fazer troca, tendo que permanecer durante toda a internação do paciente. Eles terão que apresentar a Carteira de Vacinação contra a Covid e usar máscara durante todo o tempo que permanecer no local.

“Temos que adotar essa estratégia para diminuir a transmissibilidade. Só haverá troca de acompanhante em casos excepcionais”, cita a médica.

Com relação ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá, segundo Suiane, os médicos é que vão decidir sobre a necessidade de acompanhante, de acordo com a gravidade do estado de saúde do paciente. “A decisão será caso a caso de acordo com a gravidade do paciente e necessidade de acompanhante”, explica a infectologista.

Hospital de Campanha

No dia 28 de novembro do ano passado o Pronto Socorro do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul foi desativado. Os pacientes com sintomas gripais passaram a ser atendidos no Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, como acontecia no início do surto de Covid e antes da inauguração do Hospital de Campanha, em junho de 2020.

Para os casos de necessidade de internação, dos 60 leitos do Hospital de Campanha ficaram funcionando apenas 10 clínicos e dos 20 Unidade de Terapia Intensiva – UTI, 10 ficaram em funcionamento. Agora com o aumento de casos de internação o Pronto-Socorro deverá ser reativado e mais leitos de enfermaria também vão entrar em funcionamento. As medidas estão sendo tratadas entre a Associação Nossa Senhora da Saúde – Anssau que administra os Hospitais do Juruá e de Campanha e a secretaria de Estado de Saúde – Sesacre.