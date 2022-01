Acre registra mais de 500 casos de Covid nas últimas 24 horas

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, reuniu-se na manhã desta terça-feira (25) com superintendente regional do DNIT, Thiago Caetano, e o coordenador de engenharia do DNIT, Antônio Carlos, para tratar sobre a recuperação da BR-364 entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul e construção da ponte em Rodrigues Alves.

O parlamentar tucano, que defende melhorias nas rodovias do Acre para garantir um transporte de qualidade e escoamento da produção agrícola, procurou o DNIT após o risco da BR-364 fechar entre Sena Madureira e Feijó por conta de erosões na pista.

“Procurei o superintendente do DNIT para debatermos uma saída e evitarmos que a rodovia seja fechada. O DNIT nos garantiu que um novo contrato já está foi licitado e já têm empresas vencedoras para executar as obras de reconstrução da BR-364. Nos pontos de erosões e em outros considerados críticos (entre Sena Madureira e Feijó) o órgão vai usar parte dos R$ 30 milhões já disponíveis para recuperação da estrada”, disse o deputado.

Gonzaga aproveitou a reunião para tratar também sobre a construção da ponte entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

“A obra da ponte entre Rodrigues Alves a Cruzeiro do Sul já foi licitada e a previsão de início das obras é em dezembro deste ano”, disse.

Luiz Gonzaga agradeceu ao superintendente do DNIT pelo órgão atender seu pedido e criar um escritório do DNIT em Cruzeiro do Sul para que se possa fiscalizar as obras na região e também a estrada que ligará o Acre ao Peru.

“A instalação do escritório do DNIT em Cruzeiro do Sul será importante para agilizar as obras de recuperação das estradas na região e também o projeto de construção da rodovia que ligará o Acre à Pucallpa. Com a instalação de um núcleo em Cruzeiro do Sul não será mais preciso que engenheiros precisem vir de Rio Branco atender demandas no Juruá”, comemorou o parlamentar.

Por fim, o deputado do PSDB solicitou a instalação de um porto flutuante para auxiliar ribeirinhos do Juruá. O DNIT já deu posição favorável e agora aguarda o governo federal autorizar a obra.