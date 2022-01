Bebê que nasceu em UTI Covid no Acre tem alta e está com a família

Durante todo o ano de 2021 em Cruzeiro do Sul, 6 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no município. Neste ano, 4 pessoas já perderam a vida em acidentes na segunda maior cidade do Acre.

Em janeiro do ano passado, aconteceram 32 acidentes sem nenhum óbito. Este ano, já foram 11 acidentes com 4 mortes.

Só neste final de semana, 2 pessoas morreram em acidentes que envolveram bebida alcoólica, velocidade e imprudência: um bancário de 31 anos e uma jovem de 19 anos. Os dois motoristas que causaram o acidente foram presos em flagrante por homicídio com dolo eventual .

O comandante do Pelotão de Trânsito – Peltran da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente Robson Belo, afirma que em parceria com a secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, vai intensificar a fiscalização no município com blitzens.

“A partir dessa terça-feira iremos intensificar a fiscalização. Essa mistura de bebida com direção e velocidade é sempre um problema. E isso fará com que as abordagens sejam mais criteriosas”, destaca.