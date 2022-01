Mais de 150 PMs e Bombeiros são promovidos em Rio Branco

Em solenidade realizada nesta sexta-feira, 7, na sede do Corpo de Bombeiros na capital, o governador Gladson Cameli (Progressistas) promoveu oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBM-AC) e da Polícia Militar (PM-AC).

Ao todo, foram agraciados com a promoção 156 militares. Somente da Polícia Militar foram 42 oficiais, sendo 23 de Rio Branco. Em relação aos praças militares somam 111, sendo 90 da capital. Já o Corpo de Bombeiros realizou a promoção de 3 oficiais.

Além disso, o governo assinou o termo de cooperação técnica entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) e a Polícia Militar no valor de R$ 4 milhões para ações na área da segurança pública.

O governador Gladson Cameli disse em seu pronunciamento que trabalha para o bem geral da população. Na oportunidade, o gestor enfatizou sua felicidade em realizar o ato de promoção dos militares. “Essas promoções valoriza mais os servidores”, comentou.

De acordo com o chefe do executivo, em uma recente pesquisa mais de 80% da população é favorável à manutenção do uso da máscara em locais públicos e privados.

Cameli disse ainda que preza pelo trabalho realizado pelas forças de segurança em todo o estado, reconhecendo que a promoção é um momento especial na carreira militar. “Estamos com as instituições de segurança fortalecidas, mas, cada um fazendo sua parte”, disse.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros no Acre, coronel Carlos Batista, enalteceu o governo por cumprir as datas de promoções dos militares, segundo ele, esse é um sinal de valorização dos profissionais da segurança pública. “Aqui é um motivo de gratidão por tudo que vem fazendo pela segurança pública. Os bombeiros têm avançado muito com estrutura física, equipamentos e materiais”, ressaltou.

O coronel Paulo César Gomes agradeceu ao governo pela realização da promoção dos militares. O oficial destacou que a próxima promoção poderá ocorrer de maneira justa e hábil aos profissionais.

O deputado federal Alan Rick aproveitou a oportunidade para reconhecer o trabalho do governo na valorização dos profissionais da segurança pública. “Conta comigo para fortalecer os órgãos de segurança e dizer que neste Corpo de Bombeiros vamos entregar em breve equipamentos”, disse.

Estiveram no ato o secretário de segurança pública, coronel Paulo César, o diretor-presidente do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen), Arlenilson Cunha, o comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Paulo César Gomes, o secretário de planejamento e gestão, coronel Ricardo Brandão, o deputado federal Alan Rick (DEM) e o vereador Arnaldo Barros e dentre outras autoridades.