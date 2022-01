Divulgado resultado final do processo seletivo da Educação

Com 129 megawats utilizados, o consumo de energia elétrica no Acre na primeira quinzena de dezembro cresceu 2% em comparação ao mesmo período de 2020. Os dados são do InfoMercado Quinzenal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

No País, o consumo foi de 67.973 MW médios, recuo de 0,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo os dados preliminares.

A queda no País foi puxada pela menor demanda do mercado regulado, que atende consumidores de menor porte, como pequenos comércios e as residências. Neste ambiente foram utilizados 45.135 MW médios, volume 1,9% menor na comparação com 2020. Já no mercado livre, que fornece eletricidade para clientes de alta tensão, como indústrias e shoppings, o consumo foi de 22.837 MW médios, avanço de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado.