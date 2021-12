Processo é aberto contra servidora que fez “TIK TOK” no trabalho e gera burburinho no TJAC

Uma servidora do Poder Judiciário do Acre vai passar por um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por ter feito publicações no aplicativo “TIK TOK”, utilizando a sede do Poder Judiciário.

A servidora, Miriane Teles Braga, possui mais de 52 mil seguidores do aplicativo e é conhecida como musa fitness. Na decisão, a presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro explica que o vídeo supostamente foi feito durante o horário de expediente e não tem qualquer relação com a missão do tribunal. “Estaria fazendo publicações de cunho privado em redes sociais (TIK TOK), utilizando-se da sede do Poder Judiciário do Estado do Acre e com exposição do brasão e a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado”, possivelmente durante o expediente forense, não tendo o ato qualquer relação com a missão institucional do TJAC. Razão disso, diante de fortes indícios de violação do Estatuto dos Servi­dores Públicos Civis do Acre (arts. 166, inciso I e 167, incisos V e XVIII), e sob pena de violação da imagem Institucional do Judiciário acreano, foram os autos encaminhados à Presidência para adoção das providências porventura pertinentes”, escreveu Waldirene.

A presidente do TJAC diz ainda em seu despacho que o Poder Judiciário do Estado do Acre tem empreendido constantes ações para elevar a imagem Institucional. Portanto, a exposição indevida do brasão e da logomarca do Tribunal de Justiça em vídeo exposto nas rede sociais, sem qualquer vinculação com a função pública, in­dica a necessidade de apuração da responsabilidade da servidora. A comissão vai ter 60 dias para concluir o trabalho.

O outro lado

A reportagem do ac24horas conversou com Miriane Teles. A servidora do TJAC afirmou que vai aguardar ser notificada para definir os procedimentos e se mostrou surpresa com a abertura do PAD. “Eu estou mais surpreendida, porque já usei o TIK TOK pra fazer vários vídeos pro Instagram do TJAC. Tem vários reels, que sou eu no formato de dancinha com conteúdo educativo. Se você acessar o reels do TJAC, esses conteúdos estão lá. Caso você olhe o meu perfil no TIK TOK, provavelmente vai ter dificuldade de identificar qual é o vídeo, já que estou no estúdio, tem o painel atrás, mas as letras estão ao contrário”, explica Miriane.