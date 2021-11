Saúde de Rio Branco retoma vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira após feriadão

Se a gente já te traz superpromoções de passagens aéreas, imagina no mês da Black Friday! Afinal de contas, essa é a nossa missão: te apresentar destinos maravilhosos, para você viajar de avião com economia! Confira as ofertas deste sábado (13), válidas para viajar no primeiro trimestre de 2022.

Para quem pretende viajar em janeiro, as passagens de Rio Branco para o Cruzeiro do Sul estão somente R$ 643 no voo direto da GOL. No mesmo período, o viajante pode ir para São Paulo (Guarulhos) por R$1066 no voo direto da Latam, e para o Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont) por R$1058 pela mesma companhia (veja os horários abaixo).

Também pela Latam é possível chegar a Salvador (BA) pagando R$1094, para voos em fevereiro.

Já para março, os destaques são os voos para Manaus (AM) e Brasília (DF), cujo investimento será de R$753 e R$788, respectivamente, nos voos da GOL. Para São Luís (MA), voando pela Latam, as passagens de ida e volta podem ser adquiridas por R$986.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas – Partindo de Rio Branco

PROMOÇÃO DE PASSAGENS PARA PORTO VELHO

E as promoções não param! Para quem está em Porto Velho (RO) e pretende ir para Manaus (AM), no voo direto da Latam, as passagens estão custando apenas R$370; para Cuiabá (MT) o preço fica em R$767 e para São Paulo (Guarulhos) em R$856, voando pela Azul. Todos os valores já incluem as taxas de embarque.

Também há condições especiais para voos em fevereiro: de Porto Velho para Belém (PA), as passagens podem ser compradas por R$915; para Goiânia (GO) por R$962, e para o Rio de Janeiro (Galeão) por R$1039. Para estes destinos os voos são operados pela Azul.

Ainda pela Azul, é possível viajar em março para Brasília (DF), pagando apenas R$710 e para Salvador, R$903.

Todos os valores são para passagens de ida e volta, com as taxas de embarque incluídas. Vale ressaltar que as companhias aéreas podem alterar as condições da promoção a qualquer momento.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas – Partindo de Porto Velho

