Em apoio a Bolsonaro, caminhoneiros fecham BR-364 em Rondônia por 72 horas

Um grupo de caminhoneiros reunidos em um posto de combustível nesta quarta-feira, 8, localizado às margens da BR-364, no município de Candeias do Jamari (RO), decidiram fechar a BR-364 em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local garantindo todos os direitos, seja o de manifestação ou o de ir e vir.

Segundo informações, o bloqueio será de 72 horas e só será permitida a passagem de caminhões com cargas vivas, alimentos perecíveis, policiais e ambulância, cargas não perecíveis e ônibus e carros estarão bloqueados de passar.

Em uma entrevista ao site Rondoniaovivo, um dos caminhoneiros afirma que o protesto é a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em razão das últimas decisões praticadas pela Corte.

“O STF está tendo hoje um poder ditatorial que quer interferir no Executivo e no Legislativo. O STF quer tirar o direito de ir e vir e nós temos que impedir que o Brasil vire uma Venezuela. Lá eles demoraram a tomar a população e deu no que deu”, afirmou um dos caminhoneiros.